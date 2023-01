Soirée jeux de société ! Saint-Laurent-de-Neste Saint-Laurent-de-Neste Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Soirée jeux de société ! 
24 février 2023
4 bis avenue des châtaigniers, SAINT-LAURENT-DE-NESTE à la Maison du Savoir
Saint-Laurent-de-Neste, Hautes-Pyrénées

Hautes-Pyrénées Les Petits Chevaux vous font tourner en bourrique ? Marre que le banquier gagne toujours au Monopoly ? Venez nous rejoindre pour découvrir le jeu de société moderne ! Que vous soyez déjà geek ou néophyte, nous avons forcément un jeu fait pour vous.

Le jeu moderne touche tous les domaines : culture générale, dextérité, observation, jusqu’aux jeux de gestion dignes des échecs … mais en plus fun.

Ces soirées sont l’occasion de jouer bien sûr, mais surtout de faire de nouvelles rencontres, d’échanger : c’est tout cela le jeu de société.

Une fois par mois, venez partager ce moment de convivialité avec nous… en plus, on a appris les règles pour vous!

N’hésitez pas à venir avec vos amis et, si vous n’avez pas de jeux à apporter, sachez que nous sommes très gourmands ! contact@maisondusavoir.fr SAINT-LAURENT-DE-NESTE 4 bis avenue des châtaigniers Saint-Laurent-de-Neste

