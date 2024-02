Soirée jeux de société Saint-Julien-les-Villas, vendredi 1 mars 2024.

Comme tous les 1ers vendredi du mois, Arts et Jeux Sancéens organise une soirée jeux (réservée aux adultes).



Retrouvez des jeux de société où l’on s’affronte les uns contre les autres, que ce soit en équipe ou à un contre un . Des jeux comme Code Name, les aventuriers du rail Asie, Challengers, 7wonder duel, Splendor duel, Donuts et tout un tas d’autres jeux que nous vous ferons un plaisir de vous expliquer dans tous les cas. Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 20:30:00

fin : 2024-03-01 23:00:00

Salle André Grimont

Saint-Julien-les-Villas 10800 Aube Grand Est arts.jeux.sanceens@gmail.com

L’événement Soirée jeux de société Saint-Julien-les-Villas a été mis à jour le 2024-02-26 par Office de Tourisme Troyes la Champagne