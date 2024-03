SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ Saint-Gély-du-Fesc, vendredi 8 mars 2024.

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ Saint-Gély-du-Fesc Hérault

Venez découvrir et tester des jeux de société présentés par l’Ourse bleue, boire de bonnes bières et manger des planches élaborées avec des produits 100% locaux !

Il y’a environ un an, nous lancions notre premier événement avec une soirée jeux de société. Fiers de son succès, nous la relançons pour 2024 !

N’hésitez pas à ramener vos jeux pour les faire découvrir !

Pour plus de confort, vous pouvez réserver. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 19:00:00

fin : 2024-03-08 23:00:00

Avenue du Pic Saint-Loup

Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie

