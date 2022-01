SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ Saint-Chinian Saint-Chinian Catégories d’évènement: Hérault

Saint-Chinian Hérault Saint-Chinian La Médiathèque Jules Verne accueille le club de jeux » Jeux des vignes » : un vendredi soir par mois de 18h à 21h. Le club possède plusieurs centaines de jeux : jeux de plateau adultes et enfants, jeux de cartes, jeux de rapidité. Vous êtes fans de jeux ou novices, venez essayer seul ou en famille les jeux proposés. La participation à ce club est soumise à une adhésion au trimestre ou à un paiement à la séance. Places limitées : inscription par mail à jeuxdesvignes@outlook.fr

