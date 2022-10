Soirée jeux de société pour les adultes Jussey Jussey Catégories d’évènement: Haute-Sane

2022-10-19 18:30:00 – 2022-10-19 20:30:00

Haute-Sane Jussey EUR La Médiathèque de Jussey organise une soirée jeux de société pour adulte le mercredi 19 octobre de 18h30 à 20h30.

Réservation obligatoire au 03 84 77 73 78 ou par mail: mediatheque@cchvs.fr mediatheque@cchvs.fr +33 3 84 77 73 78 Mediathèque Lieu-dit Pré Jean Roche Jussey

