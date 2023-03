Soirée jeux de société Place des Arènes Soustons Catégories d’Évènement: Landes

Soustons

Soirée jeux de société Place des Arènes, 10 mars 2023, Soustons . Soirée jeux de société Médiathèque de Soustons Place des Arènes Soustons Landes Place des Arènes Médiathèque de Soustons

2023-03-10 19:00:00 – 2023-03-10 21:00:00

Place des Arènes Médiathèque de Soustons

Soustons

Landes EUR Venez profiter d’une soirée conviviale autour de jeux de société. A partir de 14 ans Venez profiter d’une soirée conviviale autour de jeux de société. A partir de 14 ans +33 5 58 41 53 67 ateliers-jeux_SOUSTONS

Place des Arènes Médiathèque de Soustons Soustons

dernière mise à jour : 2023-02-22 par

Détails Catégories d’Évènement: Landes, Soustons Autres Lieu Soustons Adresse Soustons Landes Place des Arènes Médiathèque de Soustons Ville Soustons Departement Landes Lieu Ville Place des Arènes Médiathèque de Soustons Soustons

Soustons Soustons Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/soustons /

Soirée jeux de société Place des Arènes 2023-03-10 was last modified: by Soirée jeux de société Place des Arènes Soustons 10 mars 2023 Landes Médiathèque de Soustons Place des arènes Soustons Landes Place des Arènes Soustons

Soustons Landes