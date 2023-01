Soirée jeux de société Pithiviers Pithiviers Catégories d’Évènement: Loiret

Pithiviers

Soirée jeux de société Pithiviers, 20 janvier 2023, Pithiviers . Soirée jeux de société 8 Mail Ouest Pithiviers Loiret

2023-01-20 20:00:00 – 2023-01-20 22:00:00 Pithiviers

Loiret Jouets Sajou Pithiviers et Au Petit Bonheur organisent une soirée jeux de société.

Au programme : jeux de cartes, d’ambiance et de plateau.

Réservation obligatoire car les places sont limitées. +33 2 38 30 00 31 ©Jouets Sajou

Pithiviers

dernière mise à jour : 2023-01-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Pithiviers Autres Lieu Pithiviers Adresse 8 Mail Ouest Pithiviers Loiret Ville Pithiviers lieuville Pithiviers Departement Loiret

Pithiviers Pithiviers Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pithiviers/

Soirée jeux de société Pithiviers 2023-01-20 was last modified: by Soirée jeux de société Pithiviers Pithiviers 20 janvier 2023 8 Mail Ouest Pithiviers Loiret Loiret Pithiviers

Pithiviers Loiret