Soirée Jeux de Société Pithiviers-le-Vieil, 3 décembre 2021, Pithiviers-le-Vieil. Soirée Jeux de Société Pithiviers-le-Vieil

2021-12-03 20:00:00 – 2021-12-03 00:00:00

Pithiviers-le-Vieil Loiret Pithiviers-le-Vieil Loiret 5 EUR 5 Venez partager une soirée jeux de société pour tous !

La Roseraie de Morailles accueille Jérémy, fondateur de la boutique ludique JI-Pop à Châteauneuf, pour vous faire découvrir toute une ribambelle de jeux, à jouer en famille, entre amis, avec des inconnus… Des jeux collaboratifs, stratégiques, pour petits lutins ou aventurier du rail qui a roulé sa bosse, il y en aura pour tous les goûts.

Vous pourrez vous restaurer sur place avec de la soupe-maison et des planches apéro bio et locales. N’hésitez pas à passer la porte.

dernière mise à jour : 2021-11-05 par ADRT45

