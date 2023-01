Soirée jeux de société Navour-sur-Grosne Navour-sur-Grosne Navour-sur-Grosne Catégories d’Évènement: Navour-sur-Grosne

Saône-et-Loire

Soirée jeux de société Navour-sur-Grosne, 3 février 2023, Navour-sur-Grosne Navour-sur-Grosne. Soirée jeux de société Salle des fêtes de Brandon Navour-sur-Grosne Saône-et-Loire

2023-02-03 – 2023-02-03 Navour-sur-Grosne

Saône-et-Loire Navour-sur-Grosne EUR Soirée conviviale et familiale pour découvrir et jouer à des jeux de société partager un moment entre habitants, faire connaissance, se distraire.

Partager ses jeux de société favoris, les faire découvrir à d’autres personnes.

En famille, avec des amis ou des voisins se retrouver pour partager un moment de convivialité et d’échange.

Collation apportée par chacun et mise en commun. jean-paul.tixier@sfr.fr Navour-sur-Grosne

dernière mise à jour : 2023-01-24

