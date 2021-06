Vierzon Musée de Vierzon Cher, Vierzon Soirée jeux de société Musée de Vierzon Vierzon Catégories d’évènement: Cher

Musée de Vierzon, le samedi 3 juillet à 18:00 En famille, seul ou entre amis, et dans une ambiance conviviale, venez participer à une soirée jeux de société organisée en partenariat avec la ludothèque Lib&lou. Musée de Vierzon 11 rue de la Société Française, 18100 Vierzon Vierzon Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T18:00:00 2021-07-03T22:00:00

