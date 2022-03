SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ Mesquer Mesquer Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

2022-03-30 – 2022-03-30

Mesquer Loire-Atlantique Mesquer Seul ou à plusieurs, apportez votre jeu ou laissez-vous tenter par ceux du Central Café. Une petite faim ? Assiettes apéro et plat du jour.

Tous les premiers mercredis de chaque mois. centralcafe.mesquer@gmail.com +33 6 11 84 98 41 Seul ou à plusieurs, apportez votre jeu ou laissez-vous tenter par ceux du Central Café. Une petite faim ? Assiettes apéro et plat du jour.

