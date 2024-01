Soirée jeux de société Médiathèque municipale Batz sur mer, vendredi 16 février 2024.

**SOIRÉE JEUX DE SOCIETÉ

Vendredi 16 février de 18h à 21h

Médiathèque**

Venez découvrir de nouveau jeux sélectionnés et animés par Simon THUILLIER de l’association « Jeux vagabonds ». Un moment convivial à partager en famille à ne pas manquer !

Pour prolonger le plaisir sans avoir de petit creux, n’hésitez pas à apporter votre casse-croûte !

Tout public.

Inscription indispensable auprès de la médiathèque.

Médiathèque municipale 11 rue de la Plage 44740 Batz sur mer Batz sur mer Loire-Atlantique Pays de la Loire

