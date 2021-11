Soirée jeux de société Médiathèque de Mérignies, 22 janvier 2022, Mérignies.

Soirée jeux de société

Médiathèque de Mérignies, le samedi 22 janvier 2022 à 18:00

Dans le cadre des Nuits de la lecture, l’association On fait un jeu ?! et l’équipe de la médiathèque de Mérignies vous accueillent le samedi 22 janvier pour une soirée jeux de société modernes, de 18h à 20h. Nous mettons à votre disposition une centaine de jeux. Des jeux d’ambiance, de rapidité ou d’adresse, de réflexion et même de stratégie. À votre arrivée, nous vous aidons à faire votre choix, vous vous installez, on vous explique la règle du jeu et c’est parti ! Boissons et soupes seront également disponibles pour parfaire ce moment de convivialité.

Venez découvrir en famille de nouveaux jeux de société, on vous explique les règles !

Médiathèque de Mérignies 145 rue de la Gaillarderie 59710 Mérignies Mérignies Nord



