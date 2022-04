Soirée jeux de société Médiathèque de Labège Labège Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Médiathèque de Labège, le jeudi 12 mai à 20:30

L’équipe de passionnés de Lauragames vous fera découvrir de nouveaux jeux. Pas de compétition, ni de tournoi, gagner s’avère secondaire.

à partir de 14 ans (les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte)

Animée par l’Association Lauragames, venez jouer à la médiathèque de Labège ! Médiathèque de Labège rue de l’Autan Labège Haute-Garonne

2022-05-12T20:30:00 2022-05-12T23:00:00

