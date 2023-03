SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ Maison des Associations Dompaire Dompaire Catégories d’Évènement: Dompaire

Vosges Dompaire Soirée jeux de société à la médiathèque de Dompaire.

Un moment à partager en famille ou entre amis, apportez vos jeux pour les faire découvrir aux autres

gratuit pour les adhérents à la médiathèque de Dompaire

Réservation auprès de la médiathèque de Dompaire bibliotheque.dompaire@orange.fr +33 3 29 34 67 57 Médiathèque Dompaire

