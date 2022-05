Soirée jeux de société Lalandusse Lalandusse Catégories d’évènement: Lalandusse

Lot-et-Garonne

Soirée jeux de société Lalandusse, 27 mai 2022, Lalandusse. Soirée jeux de société Rue Principale Restaurant Le Latucia Lalandusse

2022-05-27 17:00:00 – 2022-05-27 21:00:00 Rue Principale Restaurant Le Latucia

Lalandusse Lot-et-Garonne Lalandusse Lot-et-Garonne Le bar-restaurant Le Latucia accueille l’association “Accordons-nous!” pour une soirée jeux de société pour tous, à partir de 2 ans.

Les enfants sont sous la responsabilité des parents.

Rue Principale Restaurant Le Latucia Lalandusse

