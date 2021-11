Lacroix-sur-Meuse Lacroix-sur-Meuse 55300, Lacroix-sur-Meuse SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ Lacroix-sur-Meuse Lacroix-sur-Meuse Catégories d’évènement: 55300

Lacroix-sur-Meuse

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ Lacroix-sur-Meuse, 12 novembre 2021, Lacroix-sur-Meuse. SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ Centre socioculturel 30 rue du général de Gaulle Lacroix-sur-Meuse

2021-11-12 19:00:00 19:00:00 – 2021-11-12 22:00:00 22:00:00 Centre socioculturel 30 rue du général de Gaulle

Lacroix-sur-Meuse 55300 Lacroix-sur-Meuse Organisée par l’association Familles rurales. Une collation sera offerte en fin de soirée. +33 3 29 90 10 10 Familles rurales de Lacroix-sur-Meuse

Centre socioculturel 30 rue du général de Gaulle Lacroix-sur-Meuse

dernière mise à jour : 2021-10-29 par

Détails Catégories d’évènement: 55300, Lacroix-sur-Meuse Autres Lieu Lacroix-sur-Meuse Adresse Centre socioculturel 30 rue du général de Gaulle Ville Lacroix-sur-Meuse lieuville Centre socioculturel 30 rue du général de Gaulle Lacroix-sur-Meuse