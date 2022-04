Soirée jeux de société La bulle Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Soirée jeux de société La bulle, 29 avril 2022, Orléans. Soirée jeux de société

La bulle, le vendredi 29 avril à 19:30 12€ l’assiette gourmande

Venez passer une bonne soirée dans une ambiance chaleureuse et conviviale La bulle 45000 13 ter rue du faubourg saint jean Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-29T19:30:00 2022-04-29T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu La bulle Adresse 45000 13 ter rue du faubourg saint jean Ville Orléans lieuville La bulle Orléans Departement Loiret

La bulle Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Soirée jeux de société La bulle 2022-04-29 was last modified: by Soirée jeux de société La bulle La bulle 29 avril 2022 La bulle Orléans orléans

Orléans Loiret