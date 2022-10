SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ Golbey, 5 novembre 2022, Golbey.

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ

2022-11-05 20:00:00 20:00:00 – 2022-11-05 23:59:00 23:59:00

Soirée Jeux de Société.

Avec une sélection jeux autour du thème halloween.

Sous la Piscine de Golbey, 29 Rue du Général Leclerc.

Amateur, passionné ou simple curieux ?

Découvrez un univers de jeux.

Ouvert à tous (enfant, ados, adultes, seniors)

Un cadre idéal pour passer un bon moment en famille ou entre amis.

Grand choix de jeux : jeux de stratégie ou jeux d’ambiance.

Akropolis, Maudit Mot Dit, Platypus, Splito, Ecosphère, Cascadia, Stella

Honey Buzz, de zéro à 100, Dix, Living Forest, Loco Momo, Azul 4 – Le Jardin de la Reine, Gutenberg, 7 Wonders Architect, Welcome to the Moon, Canvas, Terraforming Mars Ares Expedition, Sagani, Almadi, Khora, So Clover, Mysterium Park, Little Factory, Codex Naturalis, Meadow, Varuna, Project L, Titles, Top Ten, Twin It !, Mot Malin, Deadlines, Azul Pavillon d’été, Fiesta de los Muertos, Obscurio, One Key, Hadara, Dice Hospital, Azul, Sagrada, Men At Work, Code Names, Gizmo, Just One, TrapWords, Les Tavernes de la Vallée Profonde, Century, Les Charlatans de Belcastel, Ganymède, Welcome, …

+33 7 56 81 29 29

Sous la piscine 29 Rue du Général Leclerc Golbey

