Goderville Seine-Maritime Goderville Le Chef de l’Auberge des Voyageurs souhaite vous faire partager sa passion pour les Jeux de société en vous proposant des « Soirées Jeux de Société ».

Venez découvrir en Famille ou entre amis, le jeu de société moderne.

Vous pourrez également commander auprès du Le décalé – Café ludique au Havre ou Le Décalé² – Boutique de jeux à Bolbec et récupérer vos commandes à L’Auberge.

Réservez vos 4è Vendredis de chaque mois pour profiter de ces Soirées Jeux/Tapas

Entrée gratuite – Consommation obligatoire

Planche apéritive à partir de 10 euros

à partir de 18h

