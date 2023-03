SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ Fleury-devant-Douaumont Fleury-devant-Douaumont Catégories d’Évènement: Fleury-devant-Douaumont

Meuse Fleury-devant-Douaumont Venez partager une soirée conviviale et ludique à la cafétéria du Mémorial ! Au programme : des jeux de sociétés autour de la stratégie militaire et de la Grande Guerre, sélectionnés avec soin par nos équipes en collaboration avec la boutique Tavernia. Il sera possible de manger et de boire sur place.

Gratuit, avec consommation sur place. info@memorial-verdun.fr +33 3 29 88 19 16 https://memorial-verdun.fr/ © Mémorial de Verdun

Fleury-devant-Douaumont

