Besançon Doubs EUR 0 Vendredi 1er avril, nous vous proposons une soirée jeux de société et Unlock ! Vous ne connaissez pas Unlock ?

C’est un jeu de plateau qui vous plonge dans l’univers des Escape Game ! Vous aurez une heure pour résoudre des énigmes. Je vous le précise, vous aurez besoin d’un smartphone par équipe pour pouvoir jouer au jeu. Nous vous attendons au café à partir de 19h !

Vous pouvez venir avec votre équipe déjà constituée, ou bien seul et on vous trouvera des partenaires de jeu sur place. Adresse : 5 Pl. Saint-Jacques, 25000 Besançon, France

Adresse mail : leraffutludique@gmail.com

Site internet : leraffutludique.fr

Date evenement : 1 avril 2022

Horaires : 19h à 22h30

