Soirée jeux de société et Pokemon à Montdoumerc Montdoumerc, vendredi 29 mars 2024.

Des jeux pour se retrouver ping-pong, jeux de plateau, cartes… N’hésitez pas à apporter vos propres jeu afin de nous les faire découvrir. Convivialité et fun !

En plus, échange de cartes Pokémon et si on peut, initiation tournoi

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 20:30:00

fin : 2024-03-29

Salle des fêtes

Montdoumerc 46230 Lot Occitanie comite.animation.montdoumerc@gmail.com

L’événement Soirée jeux de société et Pokemon à Montdoumerc Montdoumerc a été mis à jour le 2024-03-28 par OT Cahors Vallée du Lot