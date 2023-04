Soirée jeux de société et jeux de rôle Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Soirée jeux de société et jeux de rôle Médiathèque Marguerite Yourcenar, 12 mai 2023, Paris. Le vendredi 12 mai 2023

de 19h00 à 22h00

.Tout public. A partir de 6 ans. gratuit

Vous aimez bâtir des mondes, vous battre à l’épée, déjouer des pièges, tricher (juste un peu), lancer des dés et peut-être… gagner ? Venez ! La soirée jeux de société et jeux de rôle revient dans notre médiathèque ! Au programme : · des jeux de société ou de plateau, à partir de 6 ans · une initiation au jeu de rôle, à partir de 12 ans · un quizz incroyable pour clore la soirée en beauté ! Et cette fois-ci, nous vous proposons un buffet participatif, chacun·e peut amener, ou pas, boissons et douceurs (salées ou sucrées). N’hésitez pas à ramener également vos propres jeux, pour les faire découvrir au plus grand nombre ! Entre ami·e·s, en famille ou seul·e, vous êtes les bienvenu·e·s ! Vendredi 12 mai, de 19h à 22h Sur inscription à partir du 12 avril sur https://www.billetweb.fr/pro/agendayourcenar Tout public à partir de 6 ans pour les jeux de société / 12 ans pour les jeux de rôle Au niveau +2 de la médiathèque [Dans le cadre des Soirées jeux mensuelles des bibliothèques du 15e arrondissement] Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris Contact : http://equipement.paris.fr/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 01 45 30 71 41 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/

médiathèque Marguerite Yourcenar Image pour la soirée jeux

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Médiathèque Marguerite Yourcenar Adresse 41, rue d'Alleray Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Soirée jeux de société et jeux de rôle Médiathèque Marguerite Yourcenar 2023-05-12 was last modified: by Soirée jeux de société et jeux de rôle Médiathèque Marguerite Yourcenar Médiathèque Marguerite Yourcenar 12 mai 2023 Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Paris

Paris Paris