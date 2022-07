Soirée jeux de société et dégustation de vins Saint-Nicolas-de-Bourgueil Saint-Nicolas-de-Bourgueil Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Soirée jeux de société et dégustation de vins Saint-Nicolas-de-Bourgueil, 8 juillet 2022, Saint-Nicolas-de-Bourgueil. Soirée jeux de société et dégustation de vins

Lieu-dit La Perrée Saint-Nicolas-de-Bourgueil Indre-et-Loire

2022-07-08 19:30:00 – 2022-07-08 00:00:00 Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Indre-et-Loire Saint-Nicolas-de-Bourgueil Venez profiter d’une soirée conviviale avec votre famille ou vos amis en participant à notre soirée jeux de société tout en dégustant nos cuvées ! Tarifs:

-10€ par adulte

-5€ pour les enfants Compris dans la soirée :

-Dégustation de nos cuvées

-Planchettes apéritives composées de produits locaux

-Jeux de société

(Merci de nous contacter pour toutes inscriptions) Venez profiter d’une soirée conviviale avec votre famille ou vos amis en participant à notre soirée jeux de société tout en dégustant nos cuvées ! Compris dans la soirée :

-Dégustation de nos cuvées

-Planchettes apéritives composées de produits locaux

-Jeux de société contact@domainedelaperree.fr +33 6 43 54 30 44 https://www.domainedelaperree.fr/ Venez profiter d’une soirée conviviale avec votre famille ou vos amis en participant à notre soirée jeux de société tout en dégustant nos cuvées ! Tarifs:

-10€ par adulte

-5€ pour les enfants Compris dans la soirée :

-Dégustation de nos cuvées

-Planchettes apéritives composées de produits locaux

-Jeux de société

(Merci de nous contacter pour toutes inscriptions) © pixabay

Saint-Nicolas-de-Bourgueil

dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Saint-Nicolas-de-Bourgueil Autres Lieu Saint-Nicolas-de-Bourgueil Adresse Lieu-dit La Perrée Saint-Nicolas-de-Bourgueil Indre-et-Loire Ville Saint-Nicolas-de-Bourgueil lieuville Saint-Nicolas-de-Bourgueil Departement Indre-et-Loire

Soirée jeux de société et dégustation de vins Saint-Nicolas-de-Bourgueil 2022-07-08 was last modified: by Soirée jeux de société et dégustation de vins Saint-Nicolas-de-Bourgueil Saint-Nicolas-de-Bourgueil 8 juillet 2022 Lieu-dit La Perrée Saint-Nicolas-de-Bourgueil Indre-et-Loire

Saint-Nicolas-de-Bourgueil Indre-et-Loire