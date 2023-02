Soirée jeux de société et crêpes party Place Piquette Combourg Combourg Catégories d’Évènement: Combourg

Ille-et-Vilaine Combourg Pour les vacances de février la section Jeunesse de Combourg Animations organise une soirée jeux de société ou les enfants et adolescents pourront venir déguster de délicieuses crêpes! A partir de 9 ans. Apporter son jeu de société. jeunesse.combourganimations@gmail.com https://www.combourganimations.fr/ Place Piquette Espace culturel La Parenthèse Combourg

