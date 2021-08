Issy-les-Moulineaux Espace Ludique Marcel Aymé Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Soirée Jeux de Société Espace Ludique Marcel Aymé Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

L’Espace Ludique Marcel Aymé vous accueille pour une soirée jeux “famille”, de 18h30 à 20h30 puis une soirée jeux adultes (à partir de 14 ans accompagné, 16 ans seul) à partir de 20h30. L’occasion de découvrir les dernières nouveautés arrivées en jeux de société ! Thématique à définir. **Conditions sanitaires :** Port du masque obligatoire à partir de 11 ans Désinfection des mains à l’entrée Présentation d’un pass sanitaire valide. Tous les jeux de l’Espace Ludique Marcel Aymé seront à disposition. contact : [[espaceludique@ville-issy.fr](mailto:espaceludique@ville-issy.fr)](mailto:espaceludique@ville-issy.fr)

Entrée libre, gratuite pour les adhérents, 2 € pour les non-adhérents

Une soirée jeux famille de 18h30 à 20h30 puis une soirée jeux adultes à découvrir ! Espace Ludique Marcel Aymé 15 allée Sainte-Lucie, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

2021-10-15T18:30:00 2021-10-15T23:59:00;2021-10-16T00:00:00 2021-10-16T01:00:00;2021-11-19T18:30:00 2021-11-19T23:59:00;2021-11-20T00:00:00 2021-11-20T01:00:00;2021-12-17T18:30:00 2021-12-17T23:59:00;2021-12-18T00:00:00 2021-12-18T01:00:00

