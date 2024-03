Soirée jeux de société Ernolsheim-Bruche, vendredi 5 avril 2024.

Soirée jeux de société Ernolsheim-Bruche Bas-Rhin

Les bénévoles de l’association vous feront découvrir de nouveaux jeux de société. Buvette et petite restauration.

L’association Ludimagine organise une soirée Jeux de Société La dernière avant le Ludo’Erno.

Durant cette session il n »y aura pas de thème précis en revanche chaque membre de notre association présentera son ou ses jeux de société préférés, de nombreux jeux de société divers et variés seront disponibles !

Le principe est simple

– des jeux de société déjà installés à table et prêt à jouer.

– nos membres sont là pour vous expliquer les règles des jeux de société.

Venez en famille, entre amis ou même seul(e). Il y aura des jeux pour tous débutant, intermédiaire et expert.

Petite restauration sur place desserts et boissons pour les plus gourmands. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 20:00:00

fin : 2024-04-05 23:59:00

13 Allée du stade

Ernolsheim-Bruche 67120 Bas-Rhin Grand Est contact@ludimagine@gmail.com

L’événement Soirée jeux de société Ernolsheim-Bruche a été mis à jour le 2024-03-05 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig