Soirée jeux de société en famille Saint-Vincent-de-Tyrosse Saint-Vincent-de-Tyrosse Catégories d’évènement: Landes

Saint-Vincent-de-Tyrosse

Soirée jeux de société en famille Saint-Vincent-de-Tyrosse, 23 avril 2022, Saint-Vincent-de-Tyrosse. Soirée jeux de société en famille Saint-Vincent-de-Tyrosse

2022-04-23 18:00:00 – 2022-04-23 22:00:00

Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes Venez jouer en famille à la bibliothèque ! Une sélection de jeux pour tous les goûts. Entrée libre Venez jouer en famille à la bibliothèque ! Une sélection de jeux pour tous les goûts. Entrée libre +33 5 58 77 30 51 Venez jouer en famille à la bibliothèque ! Une sélection de jeux pour tous les goûts. Entrée libre Bibliothèque Tyrosse

Saint-Vincent-de-Tyrosse

dernière mise à jour : 2022-02-18 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Saint-Vincent-de-Tyrosse Autres Lieu Saint-Vincent-de-Tyrosse Adresse Ville Saint-Vincent-de-Tyrosse lieuville Saint-Vincent-de-Tyrosse Departement Landes

Saint-Vincent-de-Tyrosse Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-vincent-de-tyrosse/

Soirée jeux de société en famille Saint-Vincent-de-Tyrosse 2022-04-23 was last modified: by Soirée jeux de société en famille Saint-Vincent-de-Tyrosse Saint-Vincent-de-Tyrosse 23 avril 2022 Landes Saint-Vincent-de-Tyrosse

Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes