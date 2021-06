Saint-Avé Le Dôme Morbihan, Saint-Avé Soirée jeux de société en breton Le Dôme Saint-Avé Catégories d’évènement: Morbihan

Saint-Avé

Soirée jeux de société en breton Le Dôme, 8 juin 2021-8 juin 2021, Saint-Avé. Soirée jeux de société en breton

Le Dôme, le mardi 8 juin à 18:00

Soirée autour du jeu en breton « Breizhit » et apéritif.

entrée libre

organisée par Brezhoneg E Sant-Teve Le Dôme rue des droits de l’homme, Saint-Avé Saint-Avé Les Étangs Morbihan

