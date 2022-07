Soirée jeux de société Commes, 9 août 2022, Commes.

Soirée jeux de société

4 route de Villers Hameau Escures Tiers-Lieu L’Arbre Commes Calvados Hameau Escures 4 route de Villers

2022-08-09 16:00:00 16:00:00 – 2022-08-09 22:00:00 22:00:00

Hameau Escures 4 route de Villers

Commes

Calvados

Commes

L’Arbre est une association gérant un tiers-lieu agricole et culturel qui propose des activités tout au long de l’année. Chaque été, la programmation se densifie avec de nombreuses animations. Pour cette soirée jeux de société, profitez des boissons et petite restauration à base de produits locaux, de saison et bio et des jeux de société mis à disposition par l’association et ses adhérents.

Vous y trouverez des jeux pour les enfants, famille, des jeux de plateau, d’ambiance pour l’apéro pour des parties endiablées !

De 16h à 22h

Gratuit – don libre

L’Arbre est une association gérant un tiers-lieu agricole et culturel qui propose des activités tout au long de l’année. Chaque été, la programmation se densifie avec de nombreuses animations. Pour cette soirée jeux de société, profitez des boissons…

larbre.tiers.lieu@gmail.com +33 6 07 61 51 41

L’Arbre est une association gérant un tiers-lieu agricole et culturel qui propose des activités tout au long de l’année. Chaque été, la programmation se densifie avec de nombreuses animations. Pour cette soirée jeux de société, profitez des boissons et petite restauration à base de produits locaux, de saison et bio et des jeux de société mis à disposition par l’association et ses adhérents.

Vous y trouverez des jeux pour les enfants, famille, des jeux de plateau, d’ambiance pour l’apéro pour des parties endiablées !

De 16h à 22h

Gratuit – don libre

Arbre Tiers Lieu

Hameau Escures 4 route de Villers Commes

dernière mise à jour : 2022-07-26 par