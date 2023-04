Soirée jeux de société chez Mamygeek Bibliothèque Sorbier Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Soirée jeux de société chez Mamygeek Bibliothèque Sorbier, 5 mai 2023, Paris. Le vendredi 05 mai 2023

de 19h00 à 22h00

.Tout public. A partir de 8 ans. gratuit

Vendredi 20 janvier à partir de 19h venez jouer à la bibliothèque seul.e.s, entre ami.e.s ou en famille ! SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ – VENDREDI 5 MAI 19h-22h

Jeux de société pour tou.te.s, seul.e, en famille ou entre amis ! Jeux de rapidité, jeux d’ambiance, jeux de stratégie… Il y en a pour tous les goûts et tous les âges ! L’occasion aussi de faire de belles découvertes ludiques ! Possibilité d’apporter son repas. Pour tous à partir de 8 ans (un adulte accompagnant par groupe d’enfants de moins de 15 ans). Gratuit, entrée libre. Bibliothèque Sorbier 17 rue Sorbier 75020 Paris Contact : 01 46 36 17 79 bibliotheque.sorbier@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/BibliothequeSorbier https://fr-fr.facebook.com/BibliothequeSorbier

