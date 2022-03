Soirée jeux de société Châtelaudren-Plouagat, 11 mars 2022, Châtelaudren-Plouagat.

Soirée jeux de société Chez Georgette 1, Place du Général de Gaulle Châtelaudren-Plouagat

2022-03-11 – 2022-03-11 Chez Georgette 1, Place du Général de Gaulle

Châtelaudren-Plouagat Côtes d’Armor Châtelaudren-Plouagat

Venez jouer avec nous!

Divers jeux seront à dispo pour petits et grands dans la grande salle du café botanique.

Vous avez envie de jouer avec vos propres jeux ? N’hésitez plus, ramenez-les ! Vous et vos amis n’avez pas encore testé

chez Georgette ? C’est l’occasion !

leffetfleurs22@gmail.com +33 2 96 94 57 21 http://www.chez-georgette.com/

Chez Georgette 1, Place du Général de Gaulle Châtelaudren-Plouagat

