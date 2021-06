SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ Chantraine, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Chantraine.

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ 2021-07-10 – 2021-07-10 Maison grandemange 43 rue Jules Ferry

Chantraine Vosges Chantraine

Amateur, passionné ou simple curieux ?

Découvrez un univers de jeux.

Ouvert à tous (enfant, ados, adultes, seniors)

Seul, en famille ou entre amis.

Grand choix de jeux

Jeux de stratégie ou jeux d’ambiance.

Top Ten, Twin It !, Mandala Stones, Trek 12, Mot Malin, My City, Deadlines, What’s Missing, Muse, Les Petites Bourgades, Ankh’or, Azul Pavillon d’été, Salade 2 Points, Fiesta de los Muertos

Quelques autres titres :

The Magnificent, Obscurio, Nova Luna, Paranormal Detective, One Key, Hadara, Dice Hospital, Azul, Sagrada, The River, Men At Work, Code Names, Gizmo, Just One, TrapWords, Les Tavernes de la Vallée Profonde, Century, Couleurs de Paris, Les Charlatans de Belcastel, Ganymède, Little Town, Wingspan, Welcome, …

Tarifs :

Adhérents : gratuit

adulte 2 € / couple 3 € / -18 ans 1 €

Carte de 10 séances : 10 €

(à côté de la salle « Maison Grandemange » et de l’école Robert Desnos)

contact@galaxiejeux.fr

+33 7 56 91 29 29 http://www.galaxiejeux.fr/

galaxie jeux

