SOIREE JEUX DE SOCIETE Centre de Loisirs Chanos-Curson Chanos-Curson

Drôme

SOIREE JEUX DE SOCIETE Centre de Loisirs Chanos-Curson, 19 novembre 2021, Chanos-Curson. SOIREE JEUX DE SOCIETE

le vendredi 19 novembre à 18:30

•Le vendredi 26 novembre il y a une soirée jeux de société au centre de loisirs. Cette soirée est gratuite pour les jeunes et les adultes de 10 ans et plus. Nous installons des jeux pour vous les faire découvrir et mettons d’autres jeux à votre disposition. Vous pouvez aussi amener votre propre jeu pour nous le faire découvrir ! La salle de jeux est ouverte entre 18h30 et 21h30.

Entre amis, en familles, jeunes ou adultes, la salle est ouverte pour jouer aux jeux de société ! Centre de Loisirs Chanos-Curson 7 rue des écoles Chanos Curson Chanos-Curson Drôme

Centre de Loisirs Chanos-Curson Adresse 7 rue des écoles Chanos Curson Chanos-Curson