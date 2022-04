Soirée jeux de société Bischoffsheim Bischoffsheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bischoffsheim

Soirée jeux de société Bischoffsheim, 12 avril 2022, Bischoffsheim. Soirée jeux de société Bischoffsheim

2022-04-12 18:00:00 – 2022-04-12 22:00:00

Bischoffsheim Bas-Rhin Bischoffsheim Venez jouer en toute liberté, partagez un moment convivial autour de jeux de société prêtés par la bibliothèque en partenariat avec Animation Jeunes de la communauté de communes de Rosheim. Les règles des jeux vous seront expliquées de vive voix. Un moment de détente et de découvertes assurés !

>br>>br>Si vous le souhaitez, vous pouvez apporter vos jeux préférés pour les faire découvrir à d’autres.

>br>>br>A cette occasion, il y aura plusieurs tables dédiées au Scrabble, avis aux amateurs !

br>

Une buvette et une restauration sur place seront disponible pendant toute la durée de l’événement. Un moment de détente et de découvertes à partager en toute liberté, autour de jeux de société prêtés par la bibliothèque en partenariat avec Animation Jeunes de la communauté de communes de Rosheim. Boissons et petite restauration sur place. +33 3 88 50 75 02 Venez jouer en toute liberté, partagez un moment convivial autour de jeux de société prêtés par la bibliothèque en partenariat avec Animation Jeunes de la communauté de communes de Rosheim. Les règles des jeux vous seront expliquées de vive voix. Un moment de détente et de découvertes assurés !

>br>>br>Si vous le souhaitez, vous pouvez apporter vos jeux préférés pour les faire découvrir à d’autres.

>br>>br>A cette occasion, il y aura plusieurs tables dédiées au Scrabble, avis aux amateurs !

br>

Une buvette et une restauration sur place seront disponible pendant toute la durée de l’événement. Bischoffsheim

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Bischoffsheim Autres Lieu Bischoffsheim Adresse Ville Bischoffsheim lieuville Bischoffsheim Departement Bas-Rhin

Bischoffsheim Bischoffsheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bischoffsheim/

Soirée jeux de société Bischoffsheim 2022-04-12 was last modified: by Soirée jeux de société Bischoffsheim Bischoffsheim 12 avril 2022 Bas-Rhin Bischoffsheim

Bischoffsheim Bas-Rhin