Soirée jeux de société Bibliothèque Vaugirard Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Soirée jeux de société Bibliothèque Vaugirard Paris, 26 janvier 2024, Paris. Le vendredi 26 janvier 2024

de 19h00 à 22h00

.Tout public. A partir de 8 ans. gratuit

Venez jouer et découvrir les jeux de la bibliothèque Vaugirard ! Les bibliothécaires du XVe arrondissement vous proposent une soirée jeux de société. Vous avez envie de nous faire découvrir un jeu ? Avec plaisir ! N’hésitez pas à ramener vos propres jeux si vous le souhaitez. Et bien sûr, boissons et grignotages sont les bienvenus ! Tout public à partir de 8 ans Bibliothèque Vaugirard 154 rue Lecourbe 75015 Paris Contact : https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/ +33148287742 bibliotheque.vaugirard@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Vaugirard/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Vaugirard/

Vaugirard jeux de société Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75015 Lieu Bibliothèque Vaugirard Adresse 154 rue Lecourbe Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Vaugirard Paris latitude longitude 48.8417080039353,2.29934999826335

Bibliothèque Vaugirard Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/