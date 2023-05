Soirée jeux de société ! Bibliothèque Saint-Eloi Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Soirée jeux de société ! Bibliothèque Saint-Eloi, 14 avril 2023, Paris. Le vendredi 16 juin 2023

de 18h30 à 21h30

.Public adolescents adultes. gratuit

La bibliothèque Saint-Éloi lance ses soirées jeux de société, en présence d’interprètes LSF/FR ! Seul.e ou entre ami.es, découvrez de nouveaux jeux et partagez vos meilleures expériences ! Retrouvez les bibliothécaires lors de rendez-vous réguliers pour collaborer ou les battre à plate couture… Bonne humeur et parties endiablées garanties ! En présence d’interprètes LSF/FR. vendredis 14 avril et 16 juin, 18h30 sur inscription (à partir du 14 mars pour la séance d’avril et du 16 mai pour celle de juin) ados/adultes Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris Contact : 01 53 44 70 30 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/

