Le samedi 20 mai 2023

de 18h00 à 21h30

.Tout public. gratuit

Que vous soyez plutôt jeux de hasard ou de stratégie, ambiance feutrée ou survoltée, venez jouer dans les bibliothèques du 5ème ! Vous voulez jouer en famille ? Vous cherchez des joueurs pour des

parties de longue haleine ? Vous passez dans le coin par hasard et vous

voyez de la lumière ? Entrez et jouez ! Chaque mois, une bibliothèque du 5ème ouvre ses portes pour une soirée jeux. Venez nous rejoindre. Et pour tenir jusqu’au bout de la partie, n’hésitez pas à apporter quelques victuailles à partager sur nos buffets participatifs Bibliothèque L’Heure Joyeuse

Bibliothèque Mohammed Arkoun

20 mai de 18h à 21h30



Bibliothèque Bibliothèque des Littératures Policières

Bibliothèque Mohammed Arkoun 74 rue Mouffetard 75005 Paris Contact : 01 47 37 96 54 bibliotheque.mohammed-arkoun@paris.fr

