Soirée jeux de société Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill Paris, mercredi 27 mars 2024.

Le mercredi 27 mars 2024

de 18h30 à 20h00

.Tout public. A partir de 7 ans. gratuit sous condition

Uniquement sur inscription à : bibliotheque.dreyfusweill@paris.fr

Merci d’indiquer l’âge et le prénom des participants lors de votre réservation

Une soirée pour jouer tous ensemble, adultes et enfants en partenariat avec le centre Paris Anim Clavel

Pour jouer et rejouer à votre jeu préféré ou en découvrir d’autres, une soirée ouverte à toutes et tous, enfants à partir de 7 ans et adultes de tous âges

Jeux de stratégie, d’ambiance, d’adresse, d’enquête, escape game, deck building… grosses ou toutes petites boîtes pour s’affronter ou coopérer !

N’hésitez pas à venir avec vos jeux ou de quoi grignoter !

Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill 6 rue Fessart 75019

Contact : +33142084915 bibliotheque.dreyfusweill@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequejacquelinedreyfusweill https://www.facebook.com/bibliothequejacquelinedreyfusweill

Bibliothèque Fessart