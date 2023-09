Soirée jeux de société Bibliothèque Gutenberg Paris, 13 octobre 2023, Paris.

Le vendredi 13 octobre 2023

de 18h30 à 22h00

.Tout public. A partir de 8 ans. gratuit

Les bibliothécaires du XVème vous proposent une

soirée jeux le soir à Gutenberg !

Seul·e, en famille ou entre ami·e·s, venez jouer et découvrir les jeux de la bibliothèque – et nous faire découvrir les vôtres ! Boissons et grignotages bienvenus.

Bibliothèque Gutenberg 8 rue de la Montagne d’Aulas 75015 Paris

Contact : +33145546976 bibliotheque.gutenberg@paris.fr http://www.facebook.com/pages/Bibliothèque-Gutenberg/330349773725290 http://www.facebook.com/pages/Bibliothèque-Gutenberg/330349773725290

