Soirée jeux de société Bibliothèque Fessart, 12 octobre 2022, Paris. Le mercredi 07 décembre 2022

de 18h30 à 20h30

Le mercredi 09 novembre 2022

de 18h30 à 20h30

Le mercredi 12 octobre 2022

de 18h30 à 20h30

. gratuit

Mercredi 12 octobre à partir de 18h30 sur réservation par mail ou téléphone à partir de 7 ans Pour jouer et rejouer à votre jeu préféré ou en découvrir d’autres, une soirée ouverte à tou·tes , un mercredi par mois ! Jeux de stratégie, d’ambiance, d’adresse, d’enquête, escape game, deck building… grosses ou toutes petites boîtes pour s’affronter ou coopérer! On vous propose chaque mois une sélection différente, n’hésitez pas à venir avec vos jeux ! Bibliothèque Fessart 6 rue Fessart 75019 Paris Contact : 01 42 08 49 15 bibliotheque.fessart@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequefessart https://www.facebook.com/bibliothequefessart

bibliothèque Fessart

