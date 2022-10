Soirée jeux de société Bibliothèque Drouot Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Soirée jeux de société Bibliothèque Drouot, 30 novembre 2022, Paris. Le mercredi 30 novembre 2022

de 18h00 à 20h00

. gratuit Réservation au 01 42 46 97 78 ou sur bibliotheque.drouot@paris.fr

Partagez un moment d’amusement autour du jeu de société en compagnie de vos bibliothécaires préférées. Venez découvrir ou redécouvrir les jeux de société sélectionnés par vos bibliothécaires (Keep cool, Code names, Syjo, Le 6 qui prend et bien d’autres). Il y en a pour tous les goûts : ambiance, stratégie, collaboratif, rapide ou non, plus ou moins simples … Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot 75009 Paris Contact : 01 42 46 97 78 bibliotheque.drouot@paris.fr

photo appartennant à la bibliothèque

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Drouot Adresse 11 rue Drouot Ville Paris lieuville Bibliothèque Drouot Paris Departement Paris

Bibliothèque Drouot Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Soirée jeux de société Bibliothèque Drouot 2022-11-30 was last modified: by Soirée jeux de société Bibliothèque Drouot Bibliothèque Drouot 30 novembre 2022 Bibliothèque Drouot Paris Paris

Paris Paris