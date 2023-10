Soirée jeux de société Bibliothèque Drouot Paris, 17 novembre 2023, Paris.

Le vendredi 17 novembre 2023

de 19h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. A partir de 15 ans. gratuit Réservation au 01 42 46 97 78 ou sur bibliotheque.drouot@paris.fr

Partagez un moment d’amusement autour du jeu de société en compagnie de vos bibliothécaires préférées.

Venez découvrir ou redécouvrir les jeux de société sélectionnés par vos bibliothécaires (Takenoko, The Iland, Les aventuriers du rail, Keep cool, Code names, Syjo, Le 6 qui prend, Kingdomino, Santorini, 7 wonders architects, Carcassonne, The crew et bien d’autres). Il y en a pour tous les goûts : ambiance, stratégie, collaboratif, rapide ou non, plus ou moins simples …

Lors de votre inscription précisez votre niveau (grand débutant, débutant, habitué, expert) et s’il y a des types de jeux que vous préférez. Cela nous permettra d’organiser au mieux cet évènement.

Liste de nos jeux (des nouveautés arriveront prochainement) : https://tinyurl.com/3jsf2j87

Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot 75009 Paris

Contact : +33142469778 bibliotheque.drouot@paris.fr

bibliothèque