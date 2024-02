Soirée jeux de société Bibliothèque Amélie Paris, samedi 2 mars 2024.

Le samedi 02 mars 2024

de 18h00 à 20h00

.Public adultes. gratuit

Sur inscription à partir du 11 mars au 01 47 05 89 66 ou en écrivant à bibliotheque.amelie@paris.fr

Venez jouer avec nous à la Bibliothèque Amélie et défier les bibliothécaires !

Au programme de la soirée, jeux de société et de plateau pour toutes celles et ceux qui aiment lancer des dés, déplacer des pions, tirer des cartes… et surtout partager un moment convivial !

Bibliothèque Amélie 164 rue de Grenelle 75007 Paris

Contact : +33147058966 bibliotheque.amelie@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7 https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7

© marianne.schenck