Soirée jeux de société Bazouges-la-Pérouse Bazouges-la-Pérouse Bazouges-la-Pérouse Catégories d’Évènement: Bazouges-la-Pérouse

Ille-et-Vilaine

Soirée jeux de société Bazouges-la-Pérouse, 20 janvier 2023, Bazouges-la-Pérouse Bazouges-la-Pérouse. Soirée jeux de société 6 place du Monument Le Ruppione Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine Le Ruppione 6 place du Monument

2023-01-20 – 2023-01-20

Le Ruppione 6 place du Monument

Bazouges-la-Pérouse

Ille-et-Vilaine Bazouges-la-Pérouse Le Bar le Ruppione vous propose une nouvelle soirée thématisé. Entre amis, en famille, avec des enfants , ou même seul(e), venez découvrir des jeux de société et passez une soirée conviviale. Un moment convivial pour jouer à des jeux indémodables ou en découvrir des nouveaux. Restauration sur place.

Entrée libre – Réservation recommandée. bar.leruppione@gmail.com Le Ruppione 6 place du Monument Bazouges-la-Pérouse

dernière mise à jour : 2023-01-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Bazouges-la-Pérouse, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Bazouges-la-Pérouse Adresse Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine Le Ruppione 6 place du Monument Ville Bazouges-la-Pérouse Bazouges-la-Pérouse lieuville Le Ruppione 6 place du Monument Bazouges-la-Pérouse Departement Ille-et-Vilaine

Soirée jeux de société Bazouges-la-Pérouse 2023-01-20 was last modified: by Soirée jeux de société Bazouges-la-Pérouse Bazouges-la-Pérouse 20 janvier 2023 6 place du Monument Le Ruppione Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine Bazouges la Pérouse Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine ille-et-vilaine

Bazouges-la-Pérouse Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine