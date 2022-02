Soirée jeux de société avec la Ludothèque Saint-Avit-de-Soulège Saint-Avit-de-Soulège Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Avit-de-Soulège Gironde Saint-Avit-de-Soulège La LUDOTHEQUE vous propose une soirée jeux de société à la salle des fêtes de Saint Avit de Soulège.

Vendredi 04 Mars 2022 de 20h à 23h

GRATUIT – ouvert à tous

Jeux à partir de 6 ans

