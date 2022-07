Soirée jeux de société avec la Ludothèque à la plage des Bardoulets Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Catégories d’évènement: Gironde

Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt

Soirée jeux de société avec la Ludothèque à la plage des Bardoulets Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, 12 août 2022, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt.

Plage des Bardoulets Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Gironde

2022-08-12 18:30:00 – 2022-08-12 21:30:00

Gironde Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt La LUDOTHEQUE vous propose une soirée jeux de société à la plage des Bardoulets.

Vendredi 12 Août 2022 de 18h30 à 21h30.

GRATUIT – ouvert à tous

Jeux à partir de 4 ans

Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt

