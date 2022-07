Soirée jeux de société avec la Ludothèque à la plage des Bardoulets

2022-07-22 18:30:00 – 2022-07-22 21:30:00 La LUDOTHEQUE vous propose une soirée jeux de société à la plage des Bardoulets.

Vendredi 22 Juillet 2022 de 18h30 à 21h30.

GRATUIT – ouvert à tous

Jeux à partir de 4 ans

Venez jouer en famille ou avec des amis. La LUDOTHEQUE vous propose une soirée jeux de société à la plage des Bardoulets.

Venez jouer en famille ou avec des amis. La LUDOTHEQUE vous propose une soirée jeux de société à la plage des Bardoulets.

Venez jouer en famille ou avec des amis.

