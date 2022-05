Soirée jeux de société au Pixel Besançon Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Doubs

Soirée jeux de société au Pixel Besançon, 3 juin 2022, Besançon. Soirée jeux de société au Pixel Le pixel 12 Avenue Arthur Gaulard Besançon

2022-06-03 19:30:00 – 2022-06-03 23:00:00 Le pixel 12 Avenue Arthur Gaulard

Besançon Doubs EUR 0 Venez vous amuser autour de jeux de société.

Il y en aura pour tous les goûts : jeux pour 2 joueur·euses uniquement, jeux d’ambiance, de stratégie, d’escape game, etc.

Envie de tester ou de jouer à l’un des jeux de notre ludothèque, n’hésitez pas à nous le dire quelques jours avant que vous puissiez l’essayer pendant la soirée.

Notre site internet : https://leraffutludique.fr/

Pas de réservation – Soirée au chapeau. leraffutludique@gmail.com https://leraffutludique.fr/?fbclid=IwAR0BYADk3GI9YXBIP5QaMOEY7cOzuCZGz1kRQRgEKdrQTuyZzE6VHL7jJyU Venez vous amuser autour de jeux de société.

Il y en aura pour tous les goûts : jeux pour 2 joueur·euses uniquement, jeux d’ambiance, de stratégie, d’escape game, etc.

Envie de tester ou de jouer à l’un des jeux de notre ludothèque, n’hésitez pas à nous le dire quelques jours avant que vous puissiez l’essayer pendant la soirée.

Notre site internet : https://leraffutludique.fr/

Pas de réservation – Soirée au chapeau. Le pixel 12 Avenue Arthur Gaulard Besançon

dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Catégories d’évènement: Besançon, Doubs Autres Lieu Besançon Adresse Le pixel 12 Avenue Arthur Gaulard Ville Besançon lieuville Le pixel 12 Avenue Arthur Gaulard Besançon Departement Doubs

Besançon Besançon Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/besancon/

Soirée jeux de société au Pixel Besançon 2022-06-03 was last modified: by Soirée jeux de société au Pixel Besançon Besançon 3 juin 2022 Besançon Doubs

Besançon Doubs